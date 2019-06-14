Эксперт: программа по борьбе с астероидами может обойтись РФ в десятки миллиардов рублей

МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Стоимость программы по борьбе с астероидно-кометной опасностью в случае ее реализации в РФ составит несколько десятков миллиардов рублей, сообщил ТАСС старший научный сотрудник Института астрономии РАН (ИНАСАН) Сергей Нароенков.

Покорители космоса: от Гагарина до наших дней Первооткрыватели, рекордсмены, космонавты, астронавты и туристы — мы собрали информацию обо всех, кто когда-либо совершал космические полеты

"Программа рассчитана на длительный срок, как минимум 10 лет, потому что необходимо построить новые обсерватории, оснастить обсерватории современными широкоугольными телескопами для мониторинга околоземного пространства, создать специальное программное обеспечение. Общий бюджет программы по созданию системы предупреждения космических угроз должен исчисляться десятками миллиардов рублей", - сказал Нароенков.

По его словам, на территории РФ необходимо построить от трех до шести широкоугольных телескопов диаметром порядка 1,5 м, расположенных равномерно по широте, чтобы охватить как можно большую часть видимой небесной сферы в течение одной ночи наблюдений. "Опыт создания таких телескопов в России имеется, как пример можно привести подобный широкоугольный телескоп АЗТ-33ВМ, установленный в Институте солнечно-земной физики Сибирского отделения РАН", - уточнил ученый.

Нароенков напомнил, что в 2008-2009 годах был подготовлен проект концепции по созданию системы противодействия космическим угрозам, но тогда эта концепция так и осталась нереализованной. "В той концепции, когда ее подавали в Роскосмос, мы рассмотрели возможность создания как наземного, так космического сегмента для обнаружения астероидов, которые сближаются с Землей. После челябинского события [падения метеорита] стал актуальным вопрос об обнаружении крупных астероидов, которые сближаются с Землей со стороны Солнца. Институтом астрономии Российской академии наук был предложен проект "СОДА" - система обнаружения дневных астероидов", - рассказал специалист.

Предполагается, что система в минимальной конфигурации будет состоять из двух космических телескопов, которые будут расположенных на удалении 1,5 млн км от Земли в точке Лагранжа L1 (точка, в которой уравновешиваются силы притяжения Солнца и Земли, поэтому телескопы смогут оставаться неподвижными), рассказал ученый.

Он уточнил, что создание системы противодействия космическим угрозам "в максимальной комплектации" в 2008 году было оценено в 50 млрд рублей и было рассчитано на 10 лет. В эту сумму было заложено создание наземной инфраструктуры для мониторинга околоземного пространства - трех обсерваторий, центра обработки и анализа данных, создание двух космических телескопов, услуги по выводу на орбиту двух космических аппаратов для обнаружения астероидов из космоса. Ученый пояснил, что запущенные в космос телескопы позволяют обнаруживать астероиды более эффективно. "Почему удобно оттуда отследить? Наблюдения можно проводить в течение 24 часов, и погода не влияет", - отметил Нароенков.

Концепция по борьбе с астероидами

Ученый сообщил, что в последние годы проблема космических угроз неоднократно обсуждалась и в Совете по космосу РАН, и на других экспертных площадках. "В январе 2019 года было проведено заседание президиума Российской академии наук, посвященное проблеме парирования космических угроз. По итогам заседания было отмечено, что проблема космических угроз является серьезным вызовом, создающим существенные риски для общества и экономики страны. Одна из важнейших задач научного сообщества - глубокое изучение факторов и процессов, составляющих суть космических угроз, разработка методов мониторинга и противодействия космическим угрозам, создание системы оценки рисков от космических угроз", - рассказал Нароенков.

По его словам, по итогам заседания было подготовлено решение президиума РАН, в котором было отмечено, что нужно подготовить обращение в правительство РФ по проблеме космических угроз и актуализировать предложения по созданию концепции российской программы изучения проблем и методов парирования космических угроз для представления на рассмотрение руководству РАН и дальше - правительству РФ.

Нароенков уточнил, что ранее была попытка включить в Федеральную космическую программу (ФКП) на период 2016-2025 годы проект по созданию системы мониторинга опасных небесных тел, который был рассчитан на 10 лет и должен был начаться в 2019 году, однако из-за секвестра бюджета ФКП данный проект вновь пока не реализован. "Новая программа должна быть рассчитана на 10 лет. Она подразумевает создание концепции системы мониторинга, разработку технологий для обнаружения опасных тел и модернизацию существующих телескопов", - добавил он.