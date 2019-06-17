Студенты из 23 стран разработают в Самаре проекты космических миссий для наноспутников

САМАРА, 17 июня. /ТАСС/. Студенты из 23 стран разработают четыре проекта космических миссий для наноспутников в ходе XV Международной летней космической школы, проводимой в Самарском национальном исследовательском университете имени академика С. П. Королева при поддержке комитета по космосу ООН. Об этом ТАСС сообщил в понедельник на открытии школы заведующий межвузовской кафедрой космических исследований Самарского университета Игорь Белоконов.

"40 студентов примут участие в XV международной летней космической школе в 2019 году. Они [смогут] поработать над одним из четырех проектов: [разработка] наноспутника по изучению Арктики, изучению ионосферы (верхняя часть атмосферы - прим. ТАСС), наблюдению за Солнцем и исследованию космического мусора", - сказал он.

По его словам, в Самару приехали бакалавры, магистранты и студенты из России и 22 зарубежных стран, в числе которых Япония, Франция, Норвегия, Испания, Португалия, Индия, Мексика, Венесуэла, Перу, Украина, Таджикистан, Буркина-Фасо, Ирак, Шри-Ланка.

Белоконов также добавил, что школа ориентирована на привлечение студентов из развивающихся стран, чтобы приобщить их к изучению космических технологий. В дальнейшем это поможет сформировать международное сотрудничество по изучению космической техники.

Как сообщает пресс-служба вуза, комитет по космосу ООН выделил специальные тревел-гранты трем участникам - представителям национальных космических центров развивающихся стран. Среди них представитель африканского регионального центра комитета по космосу ООН Фанмильяо Эринфолами из Нигерии, и представитель Министерства управления катастроф и гуманитарной помощи Афганистана Джанага Наидари и Тунисского космического агентства Карим Хамид.

XV Международная летняя космическая школа проходит с 17 по 29 июня в Самаре при поддержке комитета по космосу ООН. Защита проектов состоится в рамках работы отдельной секции III Российского симпозиума по наноспутникам с международным участием RusNanoSat.