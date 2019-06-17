"Главкосмос" будет сотрудничать со странами Ближнего Востока и Африки в пусковых услугах

ЛЕ-БУРЖЕ /Франция/, 17 июня. /ТАСС/. "Главкосмос" (дочерняя компания Роскосмоса) планирует расширить свою зону охвата на рынке пусковых услуг за счет сотрудничества со странами Юго-Восточной Азии, Ближнего Востока, Латинской Америки и Африки. Об этом сообщил в понедельник ТАСС гендиректор компании Дмитрий Лоскутов на Международном аэрокосмическом салоне "Ле-Бурже - 2019".

"Стремимся расширить зону охвата за счет таких регионов, как Юго-Восточная Азия, Ближний Восток, Латинская Америка, Африка. Разумеется, поддерживаем взаимодействие и с нашими традиционными партнерами из стран Европы, Америки, Азии", - сказал Лоскутов.

По его словам, международное сотрудничество осуществляется при координирующей роли госкорпорации "Роскосмос". "Сегодня мы совместно с другими предприятиями отрасли участвуем в проводимой госкорпорацией работе по формированию маркетинговой стратегии в области пусковых услуг", - уточнил гендиректор компании.

"Главкосмос" - дочернее предприятие госкорпорации "Роскосмос", главной задачей которого является продвижение продукции и услуг российских предприятий ракетно-космической промышленности на международный рынок и управление сложными международными проектами. За более чем 30-летнюю историю в активе компании более 120 международных контрактов.