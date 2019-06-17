Победителя конкурса инновационных проектов аэрокосмической отрасли назовут в конце августа

МОСКВА, 17 июня. /ТАСС/. Министерство науки и высшего образования РФ объявило о проведении IV конкурса инновационных проектов аэрокосмической отрасли. Финальная часть конкурса и объявление победителей состоятся на Международном авиационно-космическом салоне (МАКС-2019) с 27 августа по 1 сентября, сообщается в понедельник на сайте министерства.

"В июне-августе 2019 года ФГУП "ЦАГИ" при поддержке Минобрнауки РФ проводит IV ежегодный конкурс инновационных проектов аэрокосмической отрасли. Конкурс ориентирован на поиск, поддержку и продвижение инновационных проектов отраслевой направленности, основой которых являются результаты успешных исследований и разработок", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в конкурсе могут принять участие коллективы вузов, научных организаций, промышленных предприятий, а также малого и среднего бизнеса. Работы принимаются по трем направлениям: технологии создания летательных аппаратов для освоения и развития труднодоступных регионов, объекты инфраструктуры воздушного транспорта, а также авиационная мобильность в городских агломерациях и комплексное освоение территории, прилегающей к аэропорту.

Среди критериев оценки проектов, в частности, новизна и научно-технический уровень продукта или технологии, а также перспективы ее коммерциализации, включая бизнес план.

К финальной части конкурса в рамках деловой программы МАКС-2019 будут допущено девять команд, которые проведут презентацию своих проектов. Победителями будут выбраны три команды, которые получат премии от 100 до 50 тыс. рублей. Также предусмотрена специальная номинация - инновационный проект молодых ученых и специалистов.