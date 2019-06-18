Наземные станции России и Китая смогут принимать данные со спутников каждой из двух стран

ЛЕ-БУРЖЕ /Франция/, 18 июня/. Специалисты России и Китая работают над налаживанием взаимного приема данных своих спутников дистанционного зондирования Земли наземными станциями в этих странах, сообщил во вторник ТАСС заместитель гендиректора госкорпорации "Роскосмос" по международному сотрудничеству Сергей Савельев на "Международном аэрокосмический салоне Ле-Бурже - 2019".

"Важным аспектом двустороннего взаимодействия в космической области также является сотрудничество в области данных ДЗЗ. В настоящий момент стороны прорабатывают возможность приема данных с китайских спутников российскими высокоширотными станциями и прием данных с российских спутников китайской наземной станцией в городе Санья", - сказал Савельев.