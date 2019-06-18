ЛЕ-БУРЖЕ /Франция/, 18 июня. /ТАСС/. Режим санкций осложняет реализацию российских космических проектов, но на многосторонние проекты сотрудничества влияет незначительно. Об этом сообщил во вторник ТАСС заместитель гендиректора госкорпорации Роскосмос по международному сотрудничеству Сергей Савельев на Международном аэрокосмическом салоне в Ле-Бурже.

"В том, что касается именно многосторонних проектов сотрудничества в области космоса, влияние санкционных режимов не настолько значительно, как в случае реализации чисто национальных российских проектов, где ограничения на поставки в Российскую Федерацию определенных комплектующих играют важную роль", - сказал он.

По оценке Савельева, "до настоящего времени международные проекты сотрудничества в области космоса остаются своего рода "открытым окном".

"Однако санкции, конечно же, затрудняют развитие международной кооперации", - отметил замглавы Роскосмоса.