Россия готова оказать поддержку проекту Lunar Orbital Gateway после испытания своих систем

ЛЕ-БУРЖЕ /Франция/, 18 июня. /ТАСС/. Роскосмос готов сотрудничать с NASA по программе Lunar Orbital Gateway после завершения испытаний перспективного космического корабля "Федерация" и сверхтяжелой ракеты. Об этом сообщил во вторник ТАСС заместитель гендиректора госкорпорации по международному сотрудничеству Сергей Савельев на Международном аэрокосмическом салоне "Ле-Бурже-2019".

"Мы пока еще не приняли окончательное решение об уровне и объеме нашего участия в проекте создания Окололунной платформы Gateway, однако после завершения испытаний нового космического корабля и ракеты-носителя сверхтяжелого класса мы готовы оказать поддержку проекту, как минимум предоставляя резервное средство поддержки и спасения экипажа", - сказал он.

О планах по созданию международной окололунной станции стало известно весной 2016 года. Тогда сообщалось, что совместно с американской корпорацией Boeing ведется предварительная проработка создания окололунной инфраструктуры в поддержку будущих планов национальных агентств. Ранее предполагалось, что станция получит название Deep Space Gateway, однако сейчас в документах НАСА ее именуют Lunar Orbital Platform-Gateway.

В конце сентября 2017 года в рамках астронавтического конгресса в Аделаиде (Австралия) было подписано совместное заявление между Роскосмосом и NASA, которое отражает намерение партнеров совместно работать над реализацией инициатив в освоении космоса. Речь идет о планировании работ по созданию посещаемой станции в окололунном пространстве.