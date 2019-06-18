Роскосмос пока не рассматривает американский корабль Orion для полетов космонавтов РФ

ЛЕ-БУРЖЕ /Франция/, 18 июня. /ТАСС/. Американский пилотируемый корабль Orion пока не рассматривается для полетов на нем российских космонавтов. Об этом сообщил во вторник ТАСС заместитель гендиректора Роскосмоса по международному сотрудничеству Сергей Савельев на Международном аэрокосмическом салоне "Ле-Бурже - 2019".

"Возможность организации так называемых перекрестных полетов (российских космонавтов на новых американских кораблях, а астронавтов NASA - на российских "Союзах") активно обсуждается в настоящее время, в первую очередь с международно-правовой точки зрения. NASA готовит проект соответствующего документа, который затем будем прорабатывать. Весь этот диалог ведется по поводу космических кораблей компаний Boeing и Space X, корабль Orion пока не рассматривается [для полетов российских космонавтов]", - сказал Савельев.

По его словам, остается открытым вопрос об условиях осуществления таких полетов, а также о количестве успешных полетов с американскими астронавтами на борту, позволяющих считать надежность новых кораблей достаточной для полета российских космонавтов.

Источник в ракетно-космической отрасли пояснил ТАСС, что полеты российских космонавтов на американских Orion не рассматриваются с технической точки зрения, поскольку эти корабли не предназначены для полетов на низкие орбиты, где находится Международная космическая станция (средняя высота ее орбиты - 420 км над Землей).

Корабль Orion будет выводить на орбиту разрабатываемая в США ракета-носитель Space Launch System (SLS). Планируется, что первый полет без экипажа корабль совершит в 2020 году: облетит Луну и вернется на Землю. Пилотируемый полет может состояться в 2022 году.

НАСА планирует использовать Orion в рамках освоения Луны. Управление рассчитывает, что в середине 2030-х с помощью Orion астронавты совершат экспедицию на Марс.