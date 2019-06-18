Переработавший ресурс в полтора раза спутник "Глонасс" отправят в резерв

МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. Спутник "Глонасс-М" номер 723, введенный в эксплуатацию в 2008 году, будет выведен из орбитальной группировки в резерв в период с 19 до 20 июня. Об этом говорится в сообщении на сайте информационно-аналитического центра координатно-временного и навигационного обеспечения ЦНИИмаш (головной научный институт Роскосмоса).

"По сообщению Центра управления системой ГЛОНАСС в период с 13:00 мск 19 июня до 00:00 мск 20 июня будет произведен перевод космического аппарата "Глонасс-М" номер 723 (12-я рабочая точка) в орбитальный резерв", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что новый спутник "Глонасс-М", выведенный на орбиту 27 мая после запуска с космодрома Плесецк, заменит аппарат номер 723. Новый аппарат "Глонасс-М" номер 758 будет размещен в точке номер 12, где сейчас функционирует спутник "Глонасс-М" номер 723. Данный аппарат был запущен 25 декабря 2007 года и введен в эксплуатацию 22 января 2008 года. Таким образом, он проработал на орбите уже 11 лет при изначальном сроке эксплуатации в семь лет.

Орбитальная группировка системы ГЛОНАСС сейчас насчитывает 27 спутников, из которых 24 аппарата используются по целевому назначению, один находится на этапе летных испытаний, один - в орбитальном резерве и один (номер 758, запущенный 27 мая) - на этапе ввода в эксплуатацию. Для полного покрытия Земли навигационными сигналами необходимо 24 аппарата системы ГЛОНАСС.