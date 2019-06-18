Российские космонавты будут проходить подготовку в Чечне

ГРОЗНЫЙ, 18 июня. /ТАСС/. Российские космонавты будут проходить альпинистскую и воздушно-десантную подготовку, а также курсы выживания в дикой среде и оказание тактической медицинской помощи на базе Российского университета спецназа в Чечне. Об этом сообщил во вторник начальник Центра подготовки космонавтов Павел Власов на встрече с главой республики Рамзаном Кадыровым.

"В программе специальной подготовки космонавтов много общего с тем, что требуется для подготовки людей в спецназе. Было бы непозволительной роскошью создавать новые структуры, когда здесь продолжается развертывание такой прекрасной [базы]. Мы можем со следующего года начинать специальную парашютную подготовку. На сегодня мы вынуждены дробить виды подготовки на разные госучреждения", - сказал Власов, уточнив, что таким образом в одном месте будет весь комплекс подготовки космонавтов вместе с существующими базами.

Также здесь космонавты смогут проходить подготовку в аэродинамической трубе. Подготовку планируют начать со следующего года, добавил он.

Российский университет спецназа строится за счет частных инвестиций на территории более 450 га в городе Гудермес. Он представляет собой многофункциональный комплекс из 95 зданий и сооружений с использованием новейших специальных информационно-технических решений. Университет охватывает такие направления, как огневая, тактико-специальная, воздушно-десантная, горная подготовка, а также подготовка телохранителей и военных журналистов. Объект планируется открывать поэтапно в течение 2019 года.