Очередной запуск ракеты Ariane 5 состоится 20 июня с космодрома Куру

ПАРИЖ, 18 июня. /ТАСС/. Очередной запуск европейской ракеты Ariane 5 запланирован на 20 июня с космодрома Куру (Французская Гвиана). Об этом говорится в распространенном во вторник сообщении компании Arianespace.

"Ракета, ее полезная нагрузка и инфраструктура космодрома готовы к запуску, - сообщается в материале. - Завтра ракета будет доставлена в зону запуска, старт запланирован на следующий день". В сообщении отмечается, что ракета выведет на орбиту два вещательных спутника T-16 и EUTELSAT 7C. "Стартовое окно открывается в 18:43 по местному времени (00:43 мск)", - информировали в Arianespace.

Ariane 5 - европейская одноразовая ракета-носитель. Принадлежит к семейству космических носителей Ariane, первый запуск которых состоялся в 1979 году. Используется для вывода на околоземную орбиту средних или тяжелых спутников, может одновременно запускать от двух до четырех аппаратов.