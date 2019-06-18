Россия и Индия создадут карты галактик на китайской космической станции

МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Совместный российско-индийский эксперимент по спектроскопическому исследованию газовых туманностей, который будет проведен на китайской космической станции, позволит создать карты отдельных галактик и планетарных туманностей. Об этом сообщил в среду ТАСС заместитель директора по научной работе Института астрономии РАН (научная организация, которая занимается проектом с российской стороны) Михаил Сачков.

"Спектрограф будет одновременно снимать и получать спектры протяженных объектов в нескольких точках, то есть вы можете одновременно изучать процессы в них и сделать картирование этих объектов. Звезда - точечный объект, а, например, галактика или планетарная туманность - протяженный объект", - сказал Сачков.

По словам ученого, карта всего неба при этом создаваться не будет. Объекты для изучения еще не выбраны. "Они будут выбираться позднее, это будет зависеть от времени работы, запуска, от возможности станции, орбит", - пояснил замдиректора института.

Ранее в документе, опубликованном на сайте Управления ООН по вопросам космического пространства, сообщалось, что совместный эксперимент российских и индийских ученых отобран для проведения на проектируемой обитаемой национальной орбитальной станции КНР "Тяньгун". Завершение строительства китайской обитаемой станции запланировано на 2022 год.