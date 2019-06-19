Космический спутник запустят в честь 80-летия ВДНХ

МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Специалисты запустят 5 июля с космодрома "Восточный" в Амурской области спутник в честь 80-летия московской ВДНХ. Об этом во вторник сообщается на портале мэра и правительства столицы.

"В честь юбилея главной выставки страны в космос отправят спутник под названием "ВДНХ-80". Малый космический аппарат формата 3U CubeSat запустят с космодрома "Восточный" в Амурской области 5 июля в 08:41 по московскому времени", - говорится в сообщении.

Космический аппарат будет делать 16 витков вокруг Земли в течение суток, передается в сообщении информация пресс-службы ВДНХ. Он будет передавать сообщения о значимых событиях из жизни выставки на радиолюбительском диапазоне, например 1 августа поздравит с 80-летием ВДНХ. Также спутник будет заниматься мониторингом космической погоды на низких околоземных орбитах.

Наблюдать за полетом аппарата можно будет в режиме реального времени в павильоне "Космос", там же будет стоять его модель и радиостанция для приема с него сигнала. После запуска там откроется научно-интерактивная зона, главным экспонатом которой станет радиостанция для приема сигналов со спутника. На площадке посетители смогут прослушать звуковые сообщения, полученные с борта космического аппарата, отследить траекторию его движения и узнать о результатах исследования космической погоды.

Спутник "ВДНХ-80" разработали студенты и научные сотрудники НИИ ядерной физики имени Д. В. Скобельцына (НИИЯФ МГУ). Аппарат весит около трех килограммов, его длина - 34 см.

ВДНХ в 2019 году исполнится 80 лет. В связи с этим на выставке до конца года пройдет более 100 праздничных мероприятий: фестивали, концерты, выставки.