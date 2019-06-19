Российско-индийский эксперимент на китайской космической станции начнется в 2022 году

МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Совместный эксперимент по спектроскопическому исследованию газовых туманностей, который Россия и Индия проведут на китайской космической станции, планируют начать в 2022 году. Об этом сообщил в среду ТАСС замдиректора по научной работе Института астрономии РАН (научная организация, которая занимается проектом с российской стороны) Михаил Сачков.

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"Китайская станция после вывода должна провести всякие инженерные работы, чтобы стать рабочей. Эксперимент где-то в 2022 году будет", - сказал ученый.

По словам Сачкова, в ближайшие два года Россия и Индия будут изготавливать оборудование для проекта. "Сейчас все построено так, чтобы мы за два следующих года этот спектрометр создали и изготовили", - отметил замдиректора института.

Ранее в документе, опубликованном на сайте Управления ООН по вопросам космического пространства (UNOOSA), сообщалось, что совместный эксперимент российских и индийских ученых отобран для проведения на проектируемой обитаемой национальной орбитальной станции КНР "Тяньгун". Завершение строительства китайской обитаемой станции запланировано на 2022 год.