Установленную на Байконуре ракету "Протон-М" сфотографировали из космоса

БАЙКОНУР, 19 июня. /ТАСС/. Российские спутники дистанционного зондирования Земли сфотографировали ракету-носитель "Протон-М", которая должна вывести на орбиту космическую обсерваторию "Спектр-РГ" с космодрома Байконур. Об этом в среду сообщила пресс-служба Роскосмоса.

Два дня до пуска: ракету-носитель «Протон-М» с рентгеновской обсерваторией #СпектрРГ сфотографировали из космоса — https://t.co/JXw7qgos5V pic.twitter.com/a2dBzg3vgg

"Космические аппараты дистанционного зондирования Земли "Ресурс-П" и "Канопус-В" осуществили съемку космодрома Байконур. В настоящее время на стартовом комплексе площадки 81 идет интенсивная подготовка к пуску ракеты-носителя "Протон-М" с разгонным блоком "ДМ-03" и обсерваторией "Спектр-РГ", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте госкорпорации.

Фото размещено на сайте Роскосмоса. Старт ракеты должен произойти 21 июня в 15:17 мск.

"Спектр-РГ" - совместный российско-германский проект. Его основной задачей станет создание детальной карты неба в рентгеновском диапазоне длин волн. Обсерватория будет сканировать небо в широком энергетическом диапазоне с высокой чувствительностью и угловым разрешением.