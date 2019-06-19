Пуски по программе OneWeb с Восточного планируются на начало 2020 года

МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Пуски с космодрома Восточный по контракту с компанией OneWeb планируются на начало 2020 года. Об этом сообщил генеральный конструктор Центра эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры (ЦЭНКИ) Алексей Богомолов в программе "Космическая среда", опубликованной на канале "Роскосмос-ТВ" в YouTube.

"Подписан контракт с компанией OneWeb. Ожидаются с начала следующего года пуски по программе OneWeb", - сказал конструктор в сюжете о космодроме Восточный. По словам Богомолова, "российские спутники типа "Ресурс", "Обзор" тоже придут на этот космодром".

Ранее гендиректор компании "Главкосмос" (дочернее предприятие Роскосмоса) Дмитрий Лоскутов сообщил ТАСС, что на 2020 год запланировано два запуска спутников связи британской компании OneWeb на российских ракетах-носителях "Союз" с космодрома Куру (Французская Гвиана).

Первые шесть спутников OneWeb были запущены с космодрома Куру на ракете "Союз-СТ" 28 февраля в 00:37 мск и в тот же день успешно выведены на орбиту разгонным блоком "Фрегат".

В общей сложности OneWeb намеревается развернуть на околоземной орбите порядка 600 спутников и начать их коммерческое использование в 2020 году. К 2021 году OneWeb намерена обеспечить 24-часовое покрытие Земли связью. Спутники будут работать в Ka и Ku-диапазоне радиочастотного спектра. В рамках контракта, подписанного в 2015 году между Arianespace и OneWeb, планируется 21 запуск аппаратов российскими ракетами-носителями "Союз" с космодромов Куру и Байконур с опционом на пять дополнительных стартов.