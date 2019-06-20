Французский астронавт Тома Песке признался, что мечтает полететь на Луну

Песке отметил, что отправиться когда-нибудь на Луну - его "большая мечта". "Это действительно следующий объявленный этап в освоении человеком космоса, - сказал 41-летний астронавт. - Сейчас, когда Международная космическая станция (МКС) построена и работает на полную мощность, мы будем эксплуатировать ее настолько долго, насколько это будет возможно, до конца 2020-х годов". "В то же время мы начнем следующую фазу, которая означает возвращение на Луну. И это не просто установить флаг, вернуться на Землю и сказать, что мы выиграли гонку. Нет, мы действительно отправимся на Луну, чтобы остаться там", - подчеркнул Песке.

На вопрос, думает ли он, что может стать одним из космонавтов, которые будут отправлены с миссией на Луну, Песке ответил утвердительно. "Соединенные Штаты заявили, что хотят отправить человека на Луну в 2024 году. Даже если это займет несколько лет, до 2030 года в сотрудничестве с Европейским космическим агентством у нас будут астронавты на этом спутнике Земли. Это означает, что у европейцев есть шанс отправиться на Луну до конца 2030-х годов, и, возможно, мне доведется принять участие в этом приключении", - сказал Песке.

Он отметил, что во время пребывания на МКС часто наблюдал за Луной. "Однажды я сделал красивую фотографию, когда мы увидели Луну, появляющуюся из-за горизонта Земли, - рассказал французский астронавт. - Раньше моим пунктом назначения была МКС, сегодня моим ближайшим пунктом назначения может стать Луна".