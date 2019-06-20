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Казанский университет поможет идентификации объектов, которые будет открывать "Спектр-РГ"

Университет будет обеспечивать поддержку обсерватории "Спектр-РГ" оптическими наблюдениями на расположенном в Турции телескопе РТТ-150

ТАСС, 20 июня. Ученые Казанского федерального университета (КФУ) примут участие в оптическом отождествлении объектов, которые будет открывать космическая обсерватория "Спектр-Рентген-Гамма" ("Спектр-РГ"), поскольку чаще всего природу открываемых объектов непросто понять только по рентгеновским данным. Об этом сообщили в четверг в пресс-службе КФУ.

Запуск космического радиотелескопа "Спектр-РГ" ракетой-носителем "Протон-М" планируется произвести с Байконура 21 июня. "Спектр-РГ" - совместный российско-германский проект. Основу обсерватории составляют два телескопа: германский - еРОЗИТА (для наблюдений в мягком рентгеновском диапазоне) и российский- АРТ-XC, предназначенный для наблюдений в жестком рентгеновском диапазоне. Основной задачей проекта является создание детальной карты неба в рентгеновском диапазоне длин волн.

Как отметил один из научных руководителей проекта Спектр-РГ, академика РАН Рашид Сюняев, российские астрофизики способны качественно обрабатывать уникальные данные сложнейших современных приборов в космосе и интерпретировать полученные результаты. "Казанский университет становится одним из центров наземной оптической поддержки международной орбитальной обсерватории "Спектр-РГ". У руководителя Отделения астрофизики и космической геодезии Института физики КФУ профессора Наиля Сахибуллина и заведующего кафедрой Ильфана Бикмаева и их коллег есть громадный опыт наблюдения в оптических лучах объектов, которые были открыты при помощи Европейского космологического спутника Planck (работавшего в миллиметровом и субмиллиметровом диапазоне - прим. ТАСС) и международной орбитальной обсерватории гамма-лучей INTEGRAL", - приводит пресс-служба слова Слюняева.

Казанский федеральный университет будет обеспечивать поддержку обсерватории "Спектр-РГ" оптическими наблюдениями на расположенном в Турции телескопе РТТ-150 (совместный проект КФУ, Академии наук Татарстана, Института космических исследований РАН и Национальной обсерватории Турции). РТТ-150, установленный в Турции на высоте 2,5 тыс. м, позволяет вести наблюдения в южном секторе неба, недоступном для телескопов, расположенных на территории России.

По словам Сюняева, с помощью космической обсерватории "Спектр-РГ" планируется открыть приблизительно 3 млн сверхмассивных (с массами в миллионы и даже миллиарды масс Солнца) черных дыр в ядрах активных галактик. У ученых будет возможность увидеть практически все массивные скопления галактик в наблюдаемой Вселенной, обнаружить рентгеновское излучение сотен тысяч звезд нашей Галактики. Кроме того, исследователи надеются наблюдать эффекты взаимодействия солнечного ветра с межзвездной средой на внешней границе Солнечной системы.

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