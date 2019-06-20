Глава РАН Сергеев проследит на Байконуре за запуском спутника "Спектр-РГ"

МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Президент Российской академии наук Александр Сергеев вместе с главой Роскосмоса Дмитрием Рогозиным проследит на космодроме Байконур в пятницу за запуском рентгеновской обсерватории "Спектр-РГ" . Об этом в четверг сообщила пресс-служба академии.

"На запуске на Байконуре будут присутствовать президент Российской академии наук Александр Сергеев и глава госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин", - говорится в сообщении.

Как уточнили в РАН, задача "Спектра-РГ" - обзор всего неба в рентгеновском и гамма-диапазоне для построения широкомасштабной карты Вселенной. Научная программа разработана в Институте космических исследований РАН, а сам спутник построен в НПО имени Лавочкина.

"Один из главных вопросов, на который должен ответить "Спектр-РГ" - как проходила эволюция скоплений галактик за время жизни Вселенной. Это крупнейший российский проект в области астрофизики, который позволит построить самую глубокую карту Вселенной. На сегодняшний день такого проекта нет нигде в мире и пока не предвидится", - считают в академии наук.

Запуск космического радиотелескопа "Спектр-РГ" ракетой-носителем "Протон-М" планируется произвести с Байконура 21 июня. "Спектр-РГ" - совместный российско-германский проект. Основу обсерватории составляют два телескопа: германский - eRosita (для наблюдений в мягком рентгеновском диапазоне) и российский- АRТ-XC, предназначенный для наблюдений в жестком рентгеновском диапазоне. Основной задачей проекта является создание детальной карты неба в рентгеновском диапазоне длин волн.