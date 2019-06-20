Космическую обсерваторию "Спектр-РГ" запустят на ракете "Протон-М" с космодрома Байконур

БАЙКОНУР /Казахстан/, 21 июня. /ТАСС/. Ракета "Протон-М" с разгонным блоком ДМ-03 выведет в пятницу на орбиту космическую обсерваторию "Спектр-РГ". Запуск запланирован на 15:17 мск с площадки № 81 космодрома Байконур.

Как ранее сообщали в Роскосмосе, утром на космодроме состоится заседание госкомиссии, на котором будет принято решение о заправке ракеты и ее последующем запуске.

Основная задача совместной российско-европейской обсерватории "Спектр-РГ" - обзор всего неба в рентгеновском и гамма-диапазоне электромагнитного спектра. Как сообщил ТАСС заместитель директора Института космических исследований РАН Михаил Павлинский, новый аппарат позволит ученым за четыре года получить полную карту неба с рекордной чувствительностью.

По словам научного руководителя проекта академика РАН Рашида Сюняева, ученые рассчитывают увидеть с помощью космической обсерватории около 3 млн черных дыр, следы от звуковых волн, вспышки 700 тыс. звезд Млечного Пути.

Выведение "Спектра-РГ"

Запуск 21 июня станет вторым для ракет-носителей "Протон-М" в 2019 году. Первый состоялся 30 мая, тогда на орбиту был выведен спутник связи "Ямал-601".

Отделение головной части, то есть спутника с разгонным блоком, от третьей ступени ракеты должно произойти примерно через десять минут после старта. Отделение обсерватории от разгонного блока ДМ-03 на целевой орбите произойдет в 17:17 мск.

За стартом "Протона-М" на космодроме будут наблюдать генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин и президент Российской академии наук Александр Сергеев.

"Спектр-РГ" будет вести наблюдения в районе точки Лагранжа L2 системы Солнце - Земля - в 1,5 млн км от нашей планеты. Там силы притяжения Солнца и Земли уравновешиваются, поэтому обсерватория сможет оставаться неподвижной. Полет до этой точки займет около трех месяцев.

Российско-германский проект

Концепция обсерватории была сформирована в 1987 году. Тогда планировалось, что на ней будет размещена научная аппаратура не только России и Германии, но и других стран. Однако создание аппарата было приостановлено в 1990-х годах.

На орбитальной обсерватории "Спектр-РГ" установлены два рентгеновских зеркальных телескопа: немецкий eRosita и российский ART-XC. Наземная поддержка аппарата будет осуществляться как российскими, так и германскими телескопами и обсерваториями.

При этом данные, которые будут получены с аппарата "Спектр-РГ", будут распределяться между российским Институтом космических исследований и Институтом внеземной физики Общества Макса Планка (Германия).