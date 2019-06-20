Ученые разрабатывают камеру для определения утечек на МКС

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Институт астрономии РАН (ИНАСАН) разрабатывает ультрафиолетовую камеру для проверки утечек на Международной космической станции (МКС). Об этом в пятницу сообщил ТАСС заместитель директора ИНАСАН по научной работе Михаил Сачков.

"Мы сейчас для МКС делаем ультрафиолетовую камеру. Она смотрит утечки на самой станции, если есть какая-то негерметичность отсеков и идет утечка кислорода со станции, ее камерой определяют", - сказал Сачков.

По словам замдиректора института по научной работе, разработка ведется уже два года. Контракт был заключен на определенные ее этапы. Сейчас, отметил Сачков, ИНАСАН изготовил лабораторный макет, в этом году завершатся его квалификационно-доводочные испытания. Затем Роскосмосу предстоит принять решение о дальнейшей судьбе камеры.

Если госкорпорация примет решение о дальнейшей реализации проекта, то летный образец может изготавливаться в Институте космических исследований (ИКИ) РАН. "Лабораторный макет изготавливали мы, а летный образец, я думаю, мы будем заказывать где-то, возможно, в ИКИ. У нас есть необходимое оборудование для небольших инструментов, но мы еще ничего летное не производили у себя", - пояснил ученый.

В будущем для космонавтов напишут подробную инструкцию, как пользоваться ультрафиолетовой камерой. Дополнительных тренировок на Земле, считает Сачков, им не понадобится.

Дыра в "Союзе"

30 августа 2018 года на Международной космической станции (МКС) упало давление. Позднее было установлено, что это произошло из-за утечки в пристыкованном к станции "Союзе МС-09": воздух уходил через отверстие в шпангоуте бытового отсека корабля. Спустя несколько дней специалисты на Земле пришли к выводу, что корпус корабля был просверлен изнутри.

Исполнительный директор Роскосмоса по пилотируемым программам Сергей Крикалев сообщил, что госкорпорация рассматривает в качестве одной из версий появления дыры в "Союзе МС-09" его повреждение кем-то из членов экипажа МКС. Также рассматривается версия о повреждении корабля на Земле.