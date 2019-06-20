{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

С космодрома Куру запустили ракету Ariane-5 с двумя спутниками связи

Речь идет о спутниках T-16 и EUTELSAT 7C

ПАРИЖ, 21 июня. /ТАСС/. Европейская ракета-носитель тяжелого класса Ariane-5 успешно стартовала в четверг вечером с космодрома Гвианского космического центра (ГКЦ) во Французской Гвиане. С ее помощью на земную орбиту выведены два телекоммуникационных спутника T-16 и EUTELSAT 7C. Прямая трансляция полета ведется на сайте компании Arianespace.

Продолжительность миссии VA-248 составила около 34 минут. После успешного старта в 18:43 по местному времени (00:43 мск) оба аппарата выведены на геостационарную переходную орбиту. Общий вес груза на старте составлял 10,6 тонны.

Первый спутник T-16 массой 6,3 тонны был сконструирован компанией Airbus Defence and Space для американского оператора связи AT&T. Он будет обеспечивать передачу данных в Ka- и Ku-диапазоне радиочастотного спектра и сможет работать на пяти орбитальных слотах (от 99 до 119 град. западной долготы). Сигнал будет передаваться на континентальной территории США, включая Аляску, а также в Гавайи и Пуэрто-Рико. Срок службы аппарата составит 15 лет.

Второй - EUTELSAT 7C, был создан калифорнийской фирмой Maxar Technologies для французской компании Eutelsat Communications, которая предоставляет услуги по ретрансляции теле-, радио- и других сигналов. Аппарат массой 3,4 тонны, снабженный передатчиками Ku-диапазона, расположится над семью градусами восточной долготы. Он призван повысить пропускную способность в африканском регионе южнее Сахары, а также в Европе, на Ближнем Востоке и в Турции. Предполагаемый срок службы - более 15 лет.

Это уже пятый запуск для Arianespace в этом году и второй - с использованием Ariane-5. Носители данного типа используются с 1996 года для вывода на околоземную орбиту средних или тяжелых спутников, ракета может одновременно запускать от двух до четырех аппаратов.

Теги
СШАТурция
Расследование причин утечки воздуха на МКС
Ученые разрабатывают камеру для определения утечек на МКС
В Институте астрономии РАН рассказали, что уже изготовлен лабораторный макет
Читать полностью