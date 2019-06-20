Arianespace планирует запустить в июле разведывательный спутник для ОАЭ

ПАРИЖ, 21 июня. /ТАСС/. Французская компания Arianespace планирует два новых запуска с космодрома Куру 5 и 24 июля, в ходе которых выведет на орбиту разведывательный спутник для вооруженных сил Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ), а также два коммерческих спутника связи. Об этом заявил глава Arianespace Стефан Израэль, чье выступление транслировалось на сайте компании в пятницу.

"Мы вернемся сюда, в Гвианский космический центр (ГКЦ) 5 июля с [ракетой-носителем] Vega, это будет 15-ый запуск нашей легкой ракеты, он будет выполнен для ОАЭ", - сказал Израэль.

Ранее в июне глава Arianespace сообщал, что речь идет о спутнике под названием Falcon Eye FE1. Он станет первым из двух военных разведывательных аппаратов, запускаемых по контракту с ОАЭ. Известно, что они должны расположиться на низкой орбите, а также то, что за их разработку отвечали компании Airbus Defence and Space и Thales Alenia Space.

"После этого особенного события, - продолжил Стефан Израэль, - мы вернемся [на космодром ГКЦ] 24 июля, на сей раз с Ariane 5". По его словам, эта ракета тяжелого класса должна будет вывести на орбиту сразу два аппарата - Intelsat 39 и EDRS-C.

Спутник Intelsat 39 призван обеспечивать широкополосный доступ в интернет, а также передачу видеосигнала для трансляций в Африке, Европе, и Азии, а также на Ближнем Востоке. Он придет на смену Intelsat 902, который был выведен на орбиту в 2001 году. Оснащенный передатчиками C- и Ku- диапазонов, он расположится на 62 градусе восточной долготы.

Аппарат EDRS-C станет вторым звеном в системе космической связи SpaceDataHighway, разработанной Airbus Defence and Space. Она подразумевает оптическую передачу данных при помощи лазерного терминала со скоростью 1,8 ГБит в секунду.