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Запуск ракеты "Протон-М" отложили из-за выявленного замечания

Носитель должен был вывести на орбиту космическую обсерваторию "Спектр-РГ"
"Протон-М" Роскосмос/ТАСС
Описание
"Протон-М"
© Роскосмос/ТАСС

БАЙКОНУР /Казахстан/, 21 июня. /ТАСС/. Старт ракеты-носителя "Протон-М" с разгонным блоком ДМ-03, которая должна вывести космическую обсерваторию "Спектр-РГ" на орбиту, отложен. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба Роскосмоса.

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"При подготовке ракеты-носителя "Протон-М" с разгонным блоком "ДМ-03" и космической обсерваторией "Спектр-РГ" было выявлено замечание. Госкомиссия приняла решение о переносе времени решения о пуске на резервную дату", - говорится в сообщении, размещенном на сайте госкорпорации.

Ранее источник в ракетно-космической отрасли сообщал ТАСС, что в качестве резервной даты рассматривается 22 июня.

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