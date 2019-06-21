Вице-премьер Борисов следит за ситуацией с переносом запуска "Спектра-РГ"

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Вице-премьер РФ Юрий Борисов, курирующий в том числе ракетно-космическую промышленность, внимательно следит за ситуацией с переносом запуска ракеты-носителя "Протон-М" и обсерватории "Спектр-РГ". Об этом сообщили в пятницу ТАСС в аппарате Борисова.

"Вице-премьер внимательно следит за ситуацией с переносом запуска ["Спектра-РГ"]", - сказали в аппарате вице-премьера.

Роскосмос в пятницу сообщил, что старт ракеты-носителя "Протон-М" с разгонным блоком ДМ-03 перенесен на резервную дату. Источник в ракетно-космической отрасли рассказал ТАСС, что было выявлено "замечание к аппарату". При этом собеседник агентства подчеркнул, что к ракете-носителю замечаний нет.

В пятницу в 15:00 мск пройдет заседание госкомиссии по ситуации с запуском обсерватории. Как сообщил ТАСС источник, если старт не состоится в резервную дату (22 июня), следующее окно откроется 12 или 13 июля.

"Спектр-РГ" - совместный российско-германский проект. Его основной задачей станет создание детальной карты неба в рентгеновском диапазоне длин волн. Обсерватория будет сканировать небо в широком энергетическом диапазоне с высокой чувствительностью и угловым разрешением.