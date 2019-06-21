Космическую обсерваторию "Спектр-РГ" запустят не ранее 12 июля

Об этом сообщил в пятницу журналистам заместитель генерального директора Роскосмоса по космическим комплексам и системам Михаил Хайлов.

"Было принято решение осуществить запуск космического аппарата в предусмотренное документацией второе плановое окно, которое начинается 12 июля", - сказал Хайлов.

Он также добавил, что перенос запуска космической обсерватории никак не повлияет на выполнение им научных задач.