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Рогозин сообщил, что испытания "Ангары" переходят в завершающую стадию

Она пройдет в ближайшее время, уточнил глава Роскосмоса
Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин Михаил Метцель/ТАСС
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Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин
© Михаил Метцель/ТАСС

ОМСК, 22 июня. /ТАСС/. Ракета-носитель "Ангара" переходит в завершающую стадию испытаний. Об этом сообщил в субботу журналистам генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин после посещения омского ПО "Полет".

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"Ракета "Ангара", как модульное средство выведения, работает и в легком классе "Ангара-1.2", и в классе тяжелом. Это наша основная ракета, которую мы вводим в завершающий этап испытаний. Эти испытания пройдут в ближайшее время", - сказал Рогозин.

После этого, подчеркнул он, Роскосмос планирует, что "в ПО "Полет" начнется серийное производство".

"Ангара" - семейство российских ракет-носителей нового поколения на базе универсальных модулей, из которых можно строить разные варианты "Ангары". В конце августа 2018 года пресс-служба Роскосмоса сообщила о планах открыть в ближайшее время новый контрольно-испытательный стенд для ракет-носителей "Ангара" на омском ПО "Полет". В июле 2018 года Рогозин сообщил, что серийное производство "Ангары" начнется в Омске к 2022-2023 годам.

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