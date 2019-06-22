Рогозин сообщил, что испытания "Ангары" переходят в завершающую стадию

ОМСК, 22 июня. /ТАСС/. Ракета-носитель "Ангара" переходит в завершающую стадию испытаний. Об этом сообщил в субботу журналистам генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин после посещения омского ПО "Полет".

"Ракета "Ангара", как модульное средство выведения, работает и в легком классе "Ангара-1.2", и в классе тяжелом. Это наша основная ракета, которую мы вводим в завершающий этап испытаний. Эти испытания пройдут в ближайшее время", - сказал Рогозин.

После этого, подчеркнул он, Роскосмос планирует, что "в ПО "Полет" начнется серийное производство".

"Ангара" - семейство российских ракет-носителей нового поколения на базе универсальных модулей, из которых можно строить разные варианты "Ангары". В конце августа 2018 года пресс-служба Роскосмоса сообщила о планах открыть в ближайшее время новый контрольно-испытательный стенд для ракет-носителей "Ангара" на омском ПО "Полет". В июле 2018 года Рогозин сообщил, что серийное производство "Ангары" начнется в Омске к 2022-2023 годам.