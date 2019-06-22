Рогозин назвал причину переноса запуска обсерватории "Спектр-РГ"

ОМСК, 22 июня. /ТАСС/. Решение о переносе запуска ракеты-носителя "Протон-М", которая вместе с разгонным блоком ДМ-03 должна вывести на орбиту космическую обсерваторию "Спектр-РГ", было принято, чтобы прервать тенденцию аварийности. Об этом в субботу сообщил журналистам генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин после посещения ПО "Полет".

"Лететь "на авось" ... Наверное, раньше такие решения могли приниматься, но только не сейчас. Мы не можем сохранять тенденцию аварийности. У нас с 2006 года все годы аварийные. Поэтому было принято решение перенести. Я, безусловно, с уважением отнесся к этому решению", - сказал Рогозин.

По словам гендиректора Роскосмоса, он дал команду максимально тщательно все проверить. Рогозин отметил, что замечания были к работе электросистемы космического аппарата.

Ранее в Роскосмосе сообщили, что запуск космической обсерватории "Спектр-РГ", который был запланирован на 21 июня, перенесен на резервную дату. Источник в ракетно-космической отрасли сказал ТАСС, что это связано с замечаниями к аппарату.

Позже заместитель генерального директора Роскосмоса по космическим комплексам и системам Михаил Хайлов сообщил журналистам, что решение о переносе запуска космической обсерватории "Спектр-РГ" связано с проблемами, которые возникли при проверке одного из разовых химических источников тока, входящих в состав этого аппарата.

"Спектр-РГ" - совместный российско-германский проект. Его основной задачей станет создание детальной карты неба в рентгеновском диапазоне длин волн. Обсерватория будет сканировать небо в широком энергетическом диапазоне с высокой чувствительностью и угловым разрешением.