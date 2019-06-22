Центр Хруничева начнет в 2019 году изготавливать первую ступень для "Ангары" в Омске

ОМСК, 22 июня. /ТАСС/. Центр имени М.В. Хруничева с 2019 года начнет изготавливать полностью готовые блоки первой ступени ракеты-носителя "Ангара" на омском предприятии "Полет". Об этом сообщил в субботу журналистам генеральный директор Центра Алексей Варочко.

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"Производство в Омск переводится поэтапно. На сегодняшний день на омской площадке мы должны были начинать делать законченные изделия, а поставлять начинать с 2021 года. Мы с 2019 года будем в Омске изготавливать уже блоки первой ступени", - сказал Варочко.

"Ангара" - семейство российских ракет космического назначения нового поколения. Состоит из унифицированных ракет-носителей легкого, среднего и тяжелого классов грузоподъемностью до 37,5 т (на низкой околоземной орбите). С их помощью планируется выводить космические аппараты всех типов: спутники, корабли, автоматические межпланетные станции.

Легкая "Ангара-1.2ПП" была запущена в июле 2014 года. Первый испытательный пуск тяжелой "Ангары-А5" состоялся с космодрома Плесецк 23 декабря 2014 года. Также разрабатывается трехступенчатая "Ангара-А5П" тяжелого класса грузоподъемностью до 37,5 т на низкую опорную орбиту, 13,3 т - на геопереходную, 8 т - на геостационарную. Очередной запуск "Ангары" с Плесецка намечен на конец 2019 года. В перспективе запуски ракет-носителей этого семейства планируется проводить с космодрома Восточный в Амурской области.