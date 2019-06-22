Центр Хруничева планирует на 2020 год 4-5 запусков ракет "Протон-М"

ОМСК, 22 июня. /ТАСС/. Центр им. М.В. Хруничева (предприятие - изготовитель ракет-носителей "Протон-М" и "Ангара") планирует в 2020 году осуществить 4-5 пусков ракет "Протон-М". Об этом сообщил в субботу журналистам гендиректор предприятия Алексей Варочко.

"На 2020 год запланировано 4-5 пусков [ракет "Протон-М"]", - сказал Варочко.

По его словам, первый старт "Протона" будет выполнен по программе пусков, которая будет определена на 2020 год.

В этом году был пока осуществлен один пуск "Протона-М" со спутником связи "Ямал-601".

После запуска "Ямала" Варочко сообщал, что до конца года Центр Хруничева планирует осуществить еще не менее пяти пусков ракет-носителей "Протон-М" с федеральной и коммерческой полезной нагрузкой.