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Рогозин: на Восточном разрабатывают котлован под стартовый комплекс для "Ангары"

Омский "Полет" будет собирать по четыре таких ракеты ежегодно с 2022 года, рассказал гендиректор Роскомоса

МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Котлован для универсального стартового комплекса под все типы ракеты-носителя "Ангара" разрабатывают на космодроме "Восточный". Об этом написал в воскресенье на своей странице в Twitter генеральный директор Роскомоса Дмитрий Рогозин.

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"А тем временем на Восточном под ракету-носитель "Ангара" всех классов идет разработка котлована под универсальный стартовый комплекс, включающий стартовый стол с огневым кольцом, подземную инфраструктуру заправки и обслуживания, инженерный центр, командный пункт. Все под землей", - написал Рогозин.

Генеральный директор Роскосмоса также продемонстрировал небольшое видео с техникой, которая работает на космодроме.

В начале июня Рогозин рассказал о начале строительства второй очереди космодрома Восточный. По его словам, сейчас происходит выемка грунта.

В свою очередь вице-премьер Виталий Мутко сообщил журналистам в кулуарах Петербургского международного экономического форума (6-8 июня), что собирается посетить космодром с инспекцией. Источник на дальневосточном космодроме отметил в беседе с ТАСС, что с 4-5 июля на объекте начнутся регулярные инспекции представителей главы Роскосмоса.

Сборка "Ангары"

Производственное объединение (ПО) "Полет" будет ежегодно собирать по четыре ракеты тяжелого класса "Ангара-А5" с 2022 года, сообщил Рогозин. "Сейчас заводы Центра Хруничева в Москве и Омске готовят несколько РН [ракет-носителей] "Ангара" тяжелого и легкого класса к продолжению летных испытаний. С 22 года в Омске будем делать по четыре [ракеты] "Ангара А5", - написал Рогозин.

По словам генерального директора Роскосмоса, с 2024 года предприятие должно выйти на изготовление восьми тяжелых и двух легких ("Ангара-1.2") ракет-носителей данного семейства в год.

Ранее Рогозин после посещения ПО "Полет" сообщил журналистам, что "Ангара" переходит в завершающую стадию испытаний. После этого Роскосмос планирует, что "в ПО "Полет" начнется серийное производство".

Теги
Рогозин, Дмитрий ОлеговичРоссия
Космодром Восточный
Рогозин показал на видео ход строительства второй очереди космодрома Восточный
На кадрах видна работа экскаваторов по выборке грунта
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