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Космодром Восточный

Рогозин показал на видео ход строительства второй очереди космодрома Восточный

На кадрах видна работа экскаваторов по выборке грунта
Генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин Сергей Савостьянов/ТАСС
Описание
Генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин
© Сергей Савостьянов/ТАСС

МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Генеральный директор Роскосмоса продемонстрировал ход строительства второй очереди на космодроме Восточный. Он разместил его в воскресенье на своей странице в Twitter.

"Это выборка грунта под сети глубокого заложения. Таково требование к обеспечению безопасности такого сложного инженерного сооружения", - написал Рогозин в подписи к видео.

Он также отметил, что на космодроме "продолжается мобилизация строителей и техники для развертывания полномасштабных работ в рамках второй очереди строительства космодрома". На кадрах видно, как работают экскаваторы, а часть рабочих наблюдает за процессом.

В начале июня Рогозин рассказал о начале строительства второй очереди космодрома Восточный. По его словам, сейчас происходит выемка грунта.

В свою очередь вице-премьер Виталий Мутко сообщил журналистам в кулуарах Петербургского международного экономического форума (6-8 июня), что собирается посетить космодром с инспекцией. Источник на дальневосточном космодроме отметил в беседе с ТАСС, что с 4-5 июля на объекте начнутся регулярные инспекции представителей главы Роскосмоса.

Теги
Мутко, Виталий ЛеонтьевичРогозин, Дмитрий ОлеговичРоссияКосмодром Восточный
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