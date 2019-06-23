NASA подтвердило обнаружение высокого содержания метана в атмосфере Марса

"На этой неделе марсоход NASA Curiosity сделал потрясающее открытие: самое большое содержание метана за все время измерений в рамках этой миссии - порядка 21 миллиардной доли. Одна миллиардная доля означает, что если взять весь объем воздуха на Марсе, то одну миллиардную его часть будет составлять метан", - поясняют специалисты управления.

"Это увлекательно, потому что жизнь микроорганизмов является важным источником метана на Земле, однако метан также может появляться в результате взаимодействия между камнями и водой", - уточнили в NASA. При этом в сообщении указывается, что Curiosity не оснащен оборудованием для определения источника происхождения метана. Ранее об обнаружении марсоходом высокого содержания метана сообщила газета The New York Times. По ее данным, образцы воздуха на Марсе были взяты в минувшую среду, а уже в пятницу ученые NASA, проведя ряд экспериментов, установили, что речь идет о высоком содержании в воздухе метана, который может служить газом-биомаркером.

Curiosity неоднократно фиксировал в атмосфере Марса сезонные изменения содержания метана. При исследованиях кратера Гейл диаметром 154 км марсоход дважды - в июне 2013 года и в период с конца 2013 по начало 2014 года фиксировал изменения содержания метана в атмосфере. Метановый "пик" в июне 2013 года подтвердила и аппаратура автоматической станции Mars Express Европейского космического агентства.

Curiosity был доставлен на Марс 6 августа 2012 года для исследования кратера, названного в честь австралийского астронома Уолтера Гейла. Станция Mars Express осуществляет научные наблюдения за атмосферой "красной планеты" с декабря 2003 года.