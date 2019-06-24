Военные метеорологи прогнозируют плюс 30 градусов в районе посадки экипажа "Союз МС-11"

МОСКВА, 24 июня. /ТАСС/. Метеорологи Центрального военного округа (ЦВО), которые обеспечивают поисково-спасательную операцию международного экипажа корабля "Союз МС-11", прогнозируют в момент посадки 30 градусов тепла в степи Казахстана. Об этом говорится в сообщении, распространенном пресс-службой округа в понедельник.

Посадка спускаемого аппарата транспортного пилотируемого корабля "Союз МС-11" запланирована на 25 июня в 05:48 мск. На землю вернутся космонавт Олег Кононенко с астронавтами Энн Макклейн (NASA) и Давидом Сен-Жаком (Канадское космическое агентство).

"В зоне предполагаемой посадки, в 140 км юго-восточнее города Жезказган в Казахстане, прогнозируются простые метеоусловия: без осадков, видимость 6-10 км, нижний край облачности - 2000 м, температура воздуха чуть выше плюс 30 градусов", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в поисково-спасательном обеспечении принимают участие около 200 военнослужащих ЦВО, 12 вертолетов Ми-8, четыре самолета (Ан-12 и Ан-26) и 20 единиц автотехники, включая шесть поисково-эвакуационных машин повышенной проходимости.

В Центре боевого управления 14-й армии ВВС и ПВО в Екатеринбурге создана оперативная группа по управлению обеспечения посадки спускаемого аппарата.