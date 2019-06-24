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В России создают модуль для дистанционного обслуживания спутников

Как сообщил директор ЦНИИ робототехники Александр Лопота, оборудование будет представлять собой блок с манипуляторами, сменным инструментом, топливом для дозаправки космических аппаратов

МОСКВА, 24 июня. /ТАСС/. Центральный научно-исследовательский и опытно-конструкторский институт робототехники и технической кибернетики (ЦНИИ РТК) создает оборудование для удаленного обслуживания космических аппаратов, которые находятся на орбите. Об этом сообщил в интервью ТАСС директор - главный конструктор ЦНИИ РТК Александр Лопота.

"ЦНИИ РТК проводит работы по созданию так называемого робототехнического обеспечения перспективных космических аппаратов. Это полезная нагрузка на базовую платформу космического аппарата, которая превращает его в сервисный, способный выполнять операции по орбитальному обслуживанию", - отметил глава института.

По словам Лопоты, оборудование будет представлять собой блок с манипуляторами, сменным инструментом, топливом для дозаправки космических аппаратов.

В рамках создания подобных систем в институте создан прототип манипулятора, который снабжен "датчиками, позволяющими реализовывать различные алгоритмы силомоментного управления".

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