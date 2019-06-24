Спасательная группа ЦВО встретит экипаж "Союза МС-11" казахстанскими яблоками

ЕКАТЕРИНБУРГ, 24 июня. /ТАСС/. Военнослужащие поисково-спасательной группы Центрального военного округа (ЦВО) встретят вернувшийся из космоса экипаж пилотируемого корабля "Союз МС-11" казахстанскими яблоками. Об этом говорится в сообщении, распространенном пресс-службой округа в понедельник.

Посадка спускаемого аппарата "Союза МС-11" запланирована на 25 июня в 05:48 мск. На Землю вернутся космонавт Роскосмоса Олег Кононенко с астронавтами Энн Макклейн (NASA) и Давидом Сен-Жаком (Канадское космическое агентство).

"Казахстанские яблоки будут находиться на борту всех военных вертолетов Ми-8, которые первыми прибудут к месту посадки", - говорится в сообщении.

Каждый год военные, которые первыми видят космонавтов на Земле, готовят для них подарки. В 2018 году они подготовили для космонавта Олега Артемьева оренбургскую дыню, а для экипажа "Союза МС-07" спелую черешню. В 2017 сослуживцы космонавта Сергея Рыжикова, с которыми он проходил службу в Читинской области, передали с военными букет цветущего багульника из Забайкалья.

Ранее сообщалось, что в поисково-спасательном обеспечении принимают участие около 200 военнослужащих ЦВО, 12 вертолетов Ми-8, четыре самолета (Ан-12 и Ан-26) и 20 единиц автотехники, включая шесть поисково-эвакуационных машин повышенной проходимости. По данным метеорологов округа, в зоне предполагаемой посадки в 140 км юго-восточнее города Жезказган прогнозируется температура воздуха выше +30 градусов, без осадков.

В Центре боевого управления 14-й армии ВВС и ПВО в Екатеринбурге создана оперативная группа по управлению обеспечения посадки спускаемого аппарата.