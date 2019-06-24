На МКС прошла пересменка экипажей

МОСКВА, 24 июня. /ТАСС/. Российский космонавт Олег Кононенко передал командование на Международной космической станции (МКС) коллеге из РФ Алексею Овчинину. Соответствующий акт был подписан 23 июня, говорится в сообщении, размещенном в понедельник на сайте Роскосмоса.

"23 июня на борту завершилась пересменка экипажей. Командир 59-й длительной экспедиции на МКС космонавт Олег Кононенко, возглавлявший ее с декабря 2018 года, и командир 60-й экспедиции космонавт Алексей Овчинин подписали акт передачи полномочий", - сообщили в госкорпорации.

Церемония по традиции сопровождалась ударами в корабельный колокол. Сейчас члены 59-й экспедиции Кононенко и астронавты Энн Макклей (NASA) и Давид Сен-Жак (Канадское космическое агентство) готовятся к возвращению на Землю. Посадка намечена на 05:48 мск, уточнили в Роскосмосе.

На околоземной орбите продолжат работать Овчинин и астронавты из США Ник Хейг и Кристина Кук. "До прихода корабля "Союз МС-13" в июле 2019 года они будут находиться на борту космической станции втроем", - пояснили в госкорпорации.