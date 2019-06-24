Корабль "Союз МС-11" вернет на Землю трех членов экипажа МКС

МОСКВА, 25 июня. /ТАСС/. Три члена экипажа Международной космической станции (МКС) - космонавт Роскосмоса Олег Кононенко и астронавты Энн Макклейн (NASA) и Давид Сен-Жак (Канадское космическое агентство) - вернутся на Землю во вторник на корабле "Союз МС-11".

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"Посадка спускаемого аппарата запланирована на 05:48 мск в 145 км юго-восточнее города Жезказган (Казахстан)", - сообщили ТАСС в российском Центре управления полетами (ЦУП).

Кононенко, Макклейн и Сен-Жак отправились на орбиту 3 декабря 2018 года с космодрома Байконур. В этот же день корабль с членами экипажа на борту пристыковался к стыковочному узлу малого исследовательского модуля "Поиск" российского сегмента МКС.

Программа посадки

Ранее сообщалось, что космонавты перешли на борт "Союза МС-11" в 23:10 мск и закрыли люки. Планируется, что они должны отстыковаться от МКС в 02:25 мск. Для входа в атмосферу "Союз" включит двигатели на торможение для схода с орбиты, затем от спускаемого аппарата отделятся бытовой и приборно-агрегатный отсеки.

После входа корабля в атмосферу "Союз" начнет торможение, в этот период на несколько минут связь с ним будет затруднена. Посадка спускаемого аппарата будет осуществляться при помощи парашютов. Приземление запланировано на 5:48 мск.

Встреча с яблоками

Метеорологи Центрального военного округа (ЦВО), которые обеспечивают поисково-спасательную операцию международного экипажа корабля "Союз МС-11", прогнозируют в момент посадки 30 градусов тепла в степи Казахстана. При этом осадки не ожидаются, видимость составит 6-10 км.

В поисково-спасательном обеспечении примут участие около 200 военнослужащих ЦВО, 12 вертолетов Ми-8, четыре самолета (Ан-12 и Ан-26) и 20 единиц автотехники, включая шесть поисково-эвакуационных машин повышенной проходимости.

Первыми к месту посадки прибудут военные вертолеты Ми-8. На их борту будут находиться казахстанские яблоки. Каждый год военные, которые первыми видят космонавтов на Земле, готовят для них подарки. В 2018 году они подготовили для космонавта Олега Артемьева оренбургскую дыню, а для экипажа "Союза МС-07" - спелую черешню.

Выходы в открытый космос

Все члены экспедиции МКС-58/59 выходили в открытый космос. Так, Кононенко работал вне корабля вместе с космонавтом Сергеем Прокопьевым в ночь с 11 на 12 декабря прошлого года. Операция была необходима для осмотра просверленного отверстия в обшивке пилотируемого корабля "Союз МС-09", которое было обнаружено в августе 2018 года.

Второй выход в открытый космос Кононенко в рамках экспедиции состоялся вечером 29 мая. Он был совершен вместе с Алексеем Овчининым. Они взяли пробы с поверхности МКС для оценки возможных микроповреждений ее обшивки, очистили иллюминаторы на малом исследовательском модуле "Поиск", сняли полотенце с одного из поручней для проведения его химического анализа, оно провисело в открытом космосе почти десять лет.

Макклейн тоже дважды работала вне корабля. В общей сложности она провела в открытом космосе 12 часов 54 минут. 22 марта астронавт вместе с коллегой из США Ником Хейгом провела ряд работ на внешней поверхности МКС. Второй выход прошел 8 апреля вместе с Сен-Жаком.

Юбилей на орбите

Космонавт Кононенко, который был командиром 59-й длительной экспедиции на МКС, в третий раз встретил день рождения на орбите. В этом году 21 июня он отметил на орбите свое 55-летие. Это четвертый полет космонавта на орбиту. На момент посадки суммарная продолжительность его пребывания на МКС превысит 700 суток.

23 июня он передал командование на МКС своему российскому коллеге Алексею Овчинину, который останется на орбите вместе с астронавтами NASA Кристиной Кук и Ником Хейгом.