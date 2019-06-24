Космический корабль "Союз МС-11" с тремя членами экипажа на борту отстыковался от МКС

КОРОЛЕВ /Московская область/, 25 июня. /ТАСС/. Пилотируемый космический корабль "Союз МС-11", на борту которого находятся участники длительной экспедиции 58/59 космонавт Роскосмоса Олег Кононенко и астронавты Энн Макклейн (NASA) и Давид Сен-Жак (Канадское космическое агентство), отстыковался от Международной космической станции и отправился к Земле. Об этом сообщили во вторник журналистам в подмосковном Центре управления полетами (ЦУП).

"Произведена расстыковка космического корабля "Союз МС-11" и Международной космической станции. По результатам анализа телеметрической информации, процедура прошла штатно. По докладу командира космического корабля замечаний нет", - сказал представитель ЦУП.

Посадка спускаемого аппарата запланирована на 05:48 мск в 145 километрах юго-восточнее города Жезказган (Казахстан).

На околоземной орбите продолжат работать командир 60-й экспедиции российский космонавт Алексей Овчинин и астронавты из США Ник Хейг и Кристина Кук.