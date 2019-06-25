Китай успешно вывел на орбиту спутник навигационной системы Beidou-3 IGSO-2

ПЕКИН, 25 июня. /ТАСС/. Китай во вторник успешно вывел на геостационарную орбиту 21-й спутник глобальной навигационной системы Beidou-3 (BDS-3) IGSO-2. Об этом сообщила Китайская корпорация аэрокосмической науки и техники (CASC).

Как отмечается на официальной странице CASC в социальной сети Wechat, запуск был осуществлен в 02:09 по местному времени (21:09 мск, понедельник) с космодрома Сичан (провинция Сычуань, Юго-Западный Китай) при помощи ракеты-носителя "Чанчжэн-3В".

Создание глобальной китайской навигационной системы Beidou будет завершено к 2020 году, для обеспечения ее функционирования на орбите к тому времени будут работать несколько десятков космических аппаратов. Китай уже разработал и разместил на орбите три поколения спутников своей навигационной системы (BDS-1, BDS-2 и BDS-3), которые позволяют добиваться точного позиционирования.

Сегодняшний запуск стал 307-м для ракет-носителей серии "Чанчжэн". КНР запустила уже 46 спутников системы Beidou.

Китай активно развивает национальную космическую программу. Помимо научных, ретрансляционных, телекоммуникационных и навигационных спутников, в стране разрабатываются технологии для исследования астероидов и Марса, к интенсивному изучению поверхности которого китайские ученые намерены приступить в 2020-2025 годах. В текущем году страна планирует вывести на орбиту около 30 космических аппаратов.