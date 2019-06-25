К месту посадки "Союза МС-11" вылетела авиационная группа

ЕКАТЕРИНБУРГ, 25 июня. /ТАСС/. Вертолеты Ми-8 и самолеты Ан-12 и Ан-26 Центрального военного округа (ЦВО) вылетели с оперативных аэродромов к месту предполагаемой посадки капсулы с тремя членами экипажа с Международной космической станции в степи Казахстана. Об этом говорится в сообщении, распространенном пресс-службой округа во вторник.

Посадка спускаемого аппарата "Союза МС-11" запланирована на 25 июня в 05:48 мск. На Землю вернутся космонавт Роскосмоса Олег Кононенко с астронавтами Энн Макклейн (NASA) и Давидом Сен-Жаком (Канадское космическое агентство).

"Два вертолета Ми-8 вылетели с аэродрома Байконур, два - из Караганды и 8 - из аэропорта Жезказгана. Также из Жезказгана вылетели два самолета Ан-12 и один Ан-26. Вертолеты доставят медицинскую бригаду и необходимое оборудование в зону предполагаемой посадки в 140 км юго-восточнее города Жезказган. Координаты капсулы передал самолет Ан-26, который засек сигналы радиомаяков, установленных на спускаемом аппарате", - сказали в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что в поисково-спасательном обеспечении принимают участие около 200 военнослужащих округа, 12 вертолетов Ми-8, четыре самолета (Ан-12 и Ан-26) и 20 единиц автотехники, включая шесть поисково-эвакуационных машин повышенной проходимости.

Военные спасатели первыми прибыли на помощь космонавтам 11 октября 2018 года после аварии носителя "Союз-ФГ" с пилотируемым кораблем "Союз МС-10". Экипаж не пострадал, поскольку штатно сработала система аварийного спасения корабля.