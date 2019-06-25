"Союз МС-11" с тремя членами экипажа МКС на борту начал спуск с орбиты

КОРОЛЕВ /Московская область/, 25 июня. /ТАСС/. Пилотируемый космический корабль "Союз МС-11" с тремя членами экипажа, несколько часов назад покинувший Международную космическую станцию (МКС), включил двигатели на торможение и начал спуск с околоземной орбиты. Об этом сообщили во вторник журналистам в подмосковном Центре управления полетами (ЦУП).

"Есть включение двигателей корабля "Союз МС-11" на торможение", - сказали в ЦУП.

На борту корабля находятся космонавт Роскосмоса Олег Кононенко, астронавты Энн Макклейн (NASA) и Давид Сен-Жак (Канадское космическое агентство). Ожидается, что в 05:48 мск спускаемый аппарат приземлится в 145 км юго-восточнее города Жезказган (Казахстан).

На околоземной орбите продолжат работать российский космонавт Алексей Овчинин и астронавты из США Ник Хейг и Кристина Кук.