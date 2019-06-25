"Союз МС-11" с тремя членами экипажа МКС совершил посадку в Казахстане

КОРОЛЕВ /Московская область/, 25 июня. /ТАСС/. Спускаемый аппарат пилотируемого космического корабля "Союз МС-11" с тремя членами экипажа Международной космической станции (МКС) совершил посадку в казахстанской степи в 145 км юго-восточнее города Жезказган. Об этом сообщили во вторник журналистам в подмосковном Центре управления полетами (ЦУП).

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"Есть посадка. Спускаемый аппарат с космонавтом Роскосмоса Олегом Кононенко, астронавтом NASA Энн Макклейн и астронавтом Канадского космического агентства Давидом Сен-Жаком совершил посадку", - сказал представитель ЦУП.

Корабль отстыковался от МКС во вторник, в 02:25 мск и приземлился в 05:48 мск юго-восточнее Жезказгана. "По докладу поисково-спасательной службы, есть посадка. Экипаж чувствует себя хорошо. [Спускаемый] аппарат стоит вертикально и взят под охрану", - добавил комментатор в ЦУПе.

На МКС продолжат работу российский космонавт Алексей Овчинин, астронавты из США Ник Хейг и Кристина Кук.

Следующая экспедиция на МКС отправится с космодрома Байконур 20 июля этого года на корабле "Союз МС-13". В состав нового экипажа входят космонавт Роскосмоса Александр Скворцов, астронавт NASA Эндрю Морган и астронавт Европейского космического агентства Лука Пармитано (Италия).