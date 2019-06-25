Рогозин: вернувшиеся на Землю члены экипажа МКС полностью выполнили свою задачу

МОСКВА, 25 июня. /ТАСС/. Члены экипажа длительной экспедиции на МКС, которые вернулись во вторник на Землю, полностью выполнили свою задачу. Об этом на своей странице в Twitter написал генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

Ранее российский космонавт Олег Кононенко и астронавты Энн Макклейн (NASA) и Давид Сен-Жак (Канадское космическое агентство) вернулись на Землю на "Союзе МС-11".

"Поздравляю всех причастных! Вернулся экипаж, который мы отправляли сразу после аварии "Союз МС-10" 11 октября прошлого года <...> Экипаж выполнил свою задачу полностью, ребята достойны уважения", - написал Рогозин.