Рогозин счел странным решение суда об условном сроке экс-руководителю стройки на Восточном

МОСКВА, 26 июня. /ТАСС/. Генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин назвал странным решение Уссурийского районного суда, приговорившего к условному сроку бывшего директора ЗАО "Тихоокеанская мостостроительная компания" за хищения при строительстве космодрома Восточный. Об этом он написал в среду на своей странице в Twitter.

Ранее Уссурийский районный суд в Приморье признал бывшего директора ЗАО "Тихоокеанская мостостроительная компания" (ТМК, подрядчик строительства космодрома Восточный до 2015 года) Виктора Гребнева виновным по делам о присвоении и преднамеренном банкротстве. Ему назначено наказание в виде пяти лет лишения свободы условно с испытательным сроком два года.

"Странное решение. Прекрасно помню рабочих ТМК, оставленных ее руководством и Спецстроем без зарплаты, несмотря на то, что Роскосмос оплачивал контракты вовремя", - написал Рогозин.

Глава Роскосмоса отметил, что вокруг Восточного много "силового пиара", при этом "доведенных до реальных сроков дел - мало".

По версии следствия, Гребнев, являясь единоличным руководителем ТМК, распорядился в личных целях вверенными ему денежными средствами в размере свыше 407 млн рублей. С января 2012 года по декабрь 2014 года он совершал последовательные действия, направленные на преднамеренное банкротство возглавляемого им предприятия. В апреле 2014 года глава ТМК умышленно заключил и исполнил в добровольном порядке договоры поручительства, уплатив денежные средства в размере 288 млн рублей в счет погашения перед банком кредитов другой компании.