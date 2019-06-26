Спутник "Ямал-601" вывели на рабочую орбиту

МОСКВА, 26 июня. /ТАСС/. Компания-оператор российского спутника связи "Ямал-601" "Газпром космические системы" подтвердила, что космический аппарат достиг рабочей орбиты.

Ранее о довыведении спутника на рабочую орбиту ТАСС сообщил источник в российской ракетно-космической отрасли.

"Схема выведения спутника "Ямал-601" на геостационарную орбиту с использованием двигателей малой тяги успешно реализована. 24 июня 2019 года спутник "Ямал-601" установлен в орбитальную позицию 48.8 градусов восточной долготы для проведения летных испытаний", - говорится в сообщении на сайте компании.