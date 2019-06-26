Кабина пилотов разрабатываемого NASA сверхзвукового авиалайнера не будет иметь остекления

ВАШИНГТОН, 26 июня. /ТАСС/. В кабине пилотов разрабатываемого американским космическим ведомством NASA сверхзвукового авиалайнера следующего поколения не будет остекления. Это отмечается в размещенном на сайте NASA сообщении, посвященном конструктивным особенностям прототипа пассажирского самолета под рабочим названием X-59 QueSST, который должен прийти на смену Concorde.

Вместо стекол в кабинах установят цифровые экраны. "Мониторы с разрешением 4К, составляющие часть внешней системы наблюдения (XVS), будут компилировать изображение с двух видеокамер, расположенных на передней части корпуса, с данными о местности, над которой пролетает самолет", - указало NASA.

Такое техническое решение было предложено разработчиками в рамках усилий, нацеленных на снижение шума, издаваемого самолетом во время преодоления звукового барьера. Помощь специалистам NASA в создании лайнера оказывает один из крупнейших в США производителей авиатехники - корпорация Lockheed Martin. Соответствующий контракт на сумму $247,5 млн был подписан в апреле прошлого года.

Большинство современных самолетов-истребителей могут разгоняться до сверхзвуковых скоростей (свыше 1191,6 км/ ч), но после пролета раздается оглушительный хлопок, вызванный так называемым звуковым ударом. Это и является причиной действующего в настоящее время запрета на совершение сверхзвуковых полетов самолетами гражданской авиации.

По предварительному проекту, новый авиалайнер будет способен подниматься на высоту почти 17 км и достигать скорости 1512 км/ч. Испытательный полет запланирован на конец 2021 года.

"Сын Concorde"

Х-59 американские специалисты называют еще "сыном Concorde".

Британо-французский сверхзвуковой лайнер Concorde был разработан в 1960-х годах, совершал перелеты через Атлантику с 1976 по 2003 год. Всего было построено 20 таких самолетов. Один из них, принадлежавший компании Air France, потерпел катастрофу 25 июля 2000 года в пригороде Парижа: при взлете машина рухнула на расположенный рядом с аэропортом отель, в результате чего погибли 203 человека. Эта трагедия, а также повышение цен на топливо привели в конечном итоге к прекращению полетов на Concorde.

В СССР аналогичный лайнер - Ту-144 использовался для перевозок пассажиров с 1975 по 1978 год. Было выпущено в общей сложности 12 таких машин. Их эксплуатацию прекратили в связи с экономической нецелесообразностью.

Параллельно с NASA разработкой сверхзвукового лайнера следующего поколения занимается ряд частных компаний, в том числе Boeing, Virgin Galactic, Boom Technology, Hermeus. Так, Hermeus, базирующаяся в Атланте (штат Джорджия), планирует построить примерно за пять лет самолет, который сможет развивать скорость порядка 6,2 тыс. км/час. Это позволит сократить время трансатлантического перелета из Нью-Йорка в Лондон с семи часов до полутора.