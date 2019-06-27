СМИ: китайская лунная станция "Чанъэ-4" возобновила работу

ПЕКИН, 27 июня. /ТАСС/. Китайская станция "Чанъэ-4", приземлившаяся на обратной стороне Луны 3 января 2019 года, самостоятельно вышла из спящего режима, чтобы продолжить исследование естественного спутника Земли. Об этом в четверг сообщило информационное интернет-издание Sina.

По его данным, возобновление работы станции состоялось в среду около 13:26 по пекинскому времени (08:26 мск). Для "Чанъэ-4" это будет седьмой по счету лунный день (длится около 14,5 земных суток).

Аппарат "Чанъэ-4" был запущен с космодрома Сичан в юго-западной китайской провинции Сычуань 8 декабря прошлого года. Основная задача проекта "Чанъэ-4", состоящего из автоматического посадочного модуля и лунохода, заключается в исследовании обратной стороны естественного спутника Земли. 3 января "Чанъэ-4" успешно сел на обратную сторону Луны, а затем сделал первый в мире снимок поверхности обратной стороны естественного спутника Земли, снятой с близкого расстояния.