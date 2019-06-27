Части десантного модуля миссии "ЭкзоМарс-2020" доставили в Италию для сборки

МОСКВА, 27 июня. /ТАСС/. Составные части десантного модуля миссии "ЭкзоМарс-2020" 25 июня доставлены в Турин. Об этом говорится в пресс-релизе, распространенном в четверг Роскосмосом.

"НПО С. А. Лавочкина (входит в состав госкорпорации "Роскосмос"), в соответствии с графиком, 25 июня 2019 года поставило в аэрокосмическую корпорацию Thales Alenia Space Italia (г. Турин, Италия) составные части десантного модуля миссии "ЭкзоМарс-2020", - отмечается в сообщении.

В частности, в Италию направлены "задний кожух, технологический аэродинамический экран, комплект солнечных батарей, оставшееся наземное технологическое оборудование" и другая матчасть, необходимая для завершения сборки модуля.

Дальнейшие испытания продолжатся во Франции в Thales Alenia Space.

"ЭкзоМарс" - совместная программа Европейского космического агентства и Роскосмоса по исследованию Марса. Старт миссии запланирован на июль 2020 года с помощью ракеты-носителя "Протон-М" с разгонным блоком "Бриз-М" с космодрома Байконур. Целью проекта является исследование поверхности Марса, ее атмосферы и климата.

Аппарат должен будет доставить к Марсу российскую посадочную платформу для отправки европейского марсохода на поверхность планеты. После схода марсохода платформа начнет работать как долгоживущая автономная научная станция для изучения состава и свойств поверхности и атмосферы Марса.