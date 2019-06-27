NASA отправит аппарат Dragonfly для поиска жизни на спутнике Сатурна Титане

ВАШИНГТОН, 27 июня. /ТАСС/. Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) отправит космический аппарат Dragonfly для исследования крупнейшего спутника Сатурна - Титана. Об этом сообщил в четверг директор американского космического ведомства Джеймс Брайденстайн, его выступление транслировалось на сайте управления.

"Сегодня я с гордостью объявляю о том, что наша новая миссия по программе New Frontiers под названием Dragonfly будет исследовать крупнейший спутник Сатурна - Титан", - объявил он. "Инструменты, которыми оборудован аппарат, позволят нам исследовать органические вещества, оценить пригодность для жизни и заняться поиском свидетельств существования там жизни в прошлом или даже ее присутствия в настоящее время", - добавил Брайденстайн.